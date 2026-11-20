Sybrand Buma, vicepresident van de Raad van State, krijgt van premier Rob Jetten de vrije hand om te onderzoeken hoe het minderheidskabinet beter kan samenwerken met de Tweede Kamer en de oppositie. Buma mag zelf bepalen hoe hij het onderzoek aanpakt en welke onderwerpen hij daarbij betrekt. "De inhoud en inrichting van uw werkzaamheden is geheel aan u", schrijft Jetten in een vrijdag verstuurde brief.

In de brief vraagt Jetten aan Buma om te kijken hoe het kabinet en de Tweede Kamer beter afspraken kunnen maken over de begroting en de overheidsfinanciën. "De inhoud en inrichting van uw werkzaamheden is geheel aan u", schrijft de premier. Buma mag ook onderzoeken wat er de afgelopen maanden is misgegaan bij de politieke besluitvorming en hoe dat in de toekomst beter kan.

Minderheidskabinet zoekt steun

Het kabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer en is daardoor afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Jetten wil met partijen die bereid zijn samen te werken afspraken maken over een gezamenlijk financieel kader. Daarin moet duidelijk worden hoe het kabinet en de Kamer omgaan met de overheidsuitgaven en de begroting.

De coalitiepartijen hebben daar onderling al afspraken over gemaakt, maar de oppositie liet tijdens het debat over de regeringsverklaring in februari weten zich daar niet aan gebonden te voelen.

Buma begint maandag

Volgens de Raad van State begint Buma maandag aan zijn opdracht. Hij voert de gesprekken in vertrouwelijkheid en zal pas na afloop bekendmaken wat zijn bevindingen zijn. Het kabinet heeft hem gevraagd om, als dat mogelijk is, binnen een maand met zijn advies te komen. Indien nodig kan Buma ondersteuning krijgen van ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken.