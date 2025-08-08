Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Recordaantal meldingen bij Discriminatie.nl over post Wilders

Recordaantal meldingen bij Discriminatie.nl over post Wilders

Beleid

Gisteren, 14:23

Link gekopieerd

Het landelijke meldpunt Discriminatie.nl heeft inmiddels ruim 9000 meldingen gekregen over een post van PVV-leider Geert Wilders van eerder deze week, zegt een woordvoerster. Dat is het hoogste aantal meldingen over één incident sinds de lancering van het landelijke meldpunt begin 2024.

Donderdag liet het meldpunt weten dat er tot dan toe ruim 2500 meldingen over de post binnen waren gekomen. Het bericht waar mensen over rapporteren bestaat uit een plaatje van twee halve gezichten: links een jonge blonde vrouw met blauwe ogen en daaronder de letters PVV, rechts een boos kijkende oudere vrouw met bruine ogen en een hoofddoek en daaronder de letters PvdA. Wilders schrijft erbij: "Aan U de keuze op 29/10", verwijzend naar de komende Tweede Kamerverkiezingen.

'Duidelijk signaal'

Mensen die een melding doen bij Discriminatie.nl zien in de afbeelding een "zorgwekkende gelijkenis" met de antisemitische nazibeeldtaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, aldus het meldpunt. Verder laten melders weten dat ze de afbeelding ervaren als discriminatie op grond van afkomst, godsdienst en ook geslacht en leeftijd. De afbeelding is volgens melders onder meer polariserend, haatdragend en racistisch.

Het meldpunt zelf veroordeelt de actie van Wilders ook "sterk" en noemt het grote aantal meldingen "een duidelijk signaal uit de samenleving". Maandag bepaalt het meldpunt of er aangifte wordt gedaan. Mensen kunnen anoniem melding doen bij Discriminatie.nl. Volgens een woordvoerster kunnen dezelfde mensen meerdere meldingen hebben gedaan.

Het Openbaar Ministerie liet vrijdag weten dat er nog geen aangiften over de afbeeldingen in behandeling zijn.

ANP

Lees ook

Discriminatiemeldpunt ontvangt storm aan klachten na post Wilders
Discriminatiemeldpunt ontvangt storm aan klachten na post Wilders
Geert Wilders (PVV) wordt al 21 jaar beveiligd: 'Kon ik maar boodschappen doen'
Geert Wilders (PVV) wordt al 21 jaar beveiligd: 'Kon ik maar boodschappen doen'
Journalistenvakbond eist dat Wilders stopt met aanvallen op media
Journalistenvakbond eist dat Wilders stopt met aanvallen op media

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.