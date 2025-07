Geert Wilders (PVV) wordt al 21 jaar beveiligd: 'Kon ik maar boodschappen doen'

Twee kopjes koffie, geen ontbijt, en dan worden opgehaald door je beveiliging. Dat is de ochtend van Geert Wilders. Al 21 jaar wordt hij beveiligd vanwege bedreigingen. In de 538 Ochtendshow vertelde de PVV-leider daarover.

"Het went nooit, maar je leert ermee omgaan", vertelt de politicus. "Ik ben er niet iedere seconde mee bezig. Het is wel anders dan anders. Je moet dagen van tevoren al je agenda vaststellen. Je bent nooit alleen en er is weinig ruimte voor spontaniteit."

Vakantie

Wilders is er niet blij mee, maar er wel dankbaar voor. "Ik ben er heel dankbaar voor dat ik in een land leef waar als je bedreigd wordt de overheid zorgt dat je beschermd wordt. Ik kan hierdoor wel mijn leven leiden. Ik kan hiernaartoe komen, ik kan op vakantie gaan.."

De politicus wordt niet elke dag door dezelfde beveiligers geholpen. "Helaas zijn er inmiddels zo veel mensen die bedreigd worden dat er honderden beveiligers zijn. Soms zie ik dezelfde gezichten, maar vaak zijn het andere mensen", legt hij uit.

Hij heeft veel respect voor zijn beveiligers, gaat hij verder. "Meestal gebeurt er niks, maar stel je voor. Zij zetten hun leven op het spel. Niet alleen voor mij, voor iedereen die bedreigd wordt. Ik heb heel veel respect voor ze."

Auto rijden en boodschappen doen

Maar hoe blij hij ook is met de hulp, het liefst zou hij een normaal leven leiden. "Twee dingen die ik gewoon echt mis: autorijden, die ultieme vrijheid. En ja, boodschappen doen."

Bekijk hier het hele interview: