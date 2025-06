Yeşilgöz wil rechts-liberaal kabinet, haalt uit naar links en PVV

Het volgende kabinet moet rechts-liberaal zijn, vindt VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Met welke partijen zij dat kabinet wil vormen, zei ze niet. Wel herhaalde Yeşilgöz dat zij de PVV uitsluit. Ook haalde de VVD-leider uit naar linkse partijen, waaronder GroenLinks-PvdA.

Yeşilgöz vindt dat de partij van Frans Timmermans niet langer moet "wegkijken als Nederland buigt onder de instroom van mensen die onze waarden niet delen". Ook wordt volgens Yeşilgöz geweld tegen Joden of de politie goedgepraat door "radicaal links".

Eerder gooide Yeşilgöz al de deur dicht voor de partij van Geert Wilders. Ze vertelde hierover in Nieuws van de Dag, zie video bovenaan.

'Kolderieke karikatuur'

Tom van der Lee, Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, noemt die beschrijving op X een "kolderieke karikatuur", gebaseerd op "meningen van slechts enkelen onder onze 105.000 leden". Na een vraag uit de zaal of de VVD nu "overgeleverd" is aan Timmermans, zei Yeşilgöz dat regeren met zijn partij "heel moeilijk" zal gaan worden. Evenmin wil zij GroenLinks-PvdA uitsluiten. Zij herhaalde wel nadrukkelijk niet samen te werken met de PVV, ook niet als die partij vijftig zetels of meer krijgt bij de volgende verkiezingen. Het congres applaudisseerde luid voor die uitspraak.

Tweestrijd tussen VVD en GroenLinks-PvdA

Op basis van de huidige peilingen lijkt een kabinet zonder zowel GroenLinks-PvdA als de VVD onwaarschijnlijk. Beide partijen staan gemiddeld rond de 26 zetels in de peilingen, en de PVV wordt door de meeste partijen uitgesloten.

Eerder leverde een tweestrijd tussen de VVD en PvdA beide partijen veel zetels op. In 2012 haalden zij respectievelijk 41 en 38 zetels waarna zij samen regeerden in het kabinet-Rutte II.

