Journalistenvakbond eist dat Wilders stopt met aanvallen op media

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) wil dat PVV-leider Geert Wilders stopt met het zaaien van twijfel over de integriteit van de Nederlandse media. Dat schrijft NVJ-secretaris Thomas Bruning zaterdag op X, naar aanleiding van een bericht van Wilders over de NOS.

Wilders noemde de NOS in een bericht op X "ongelooflijk partijdig", naar aanleiding van hun verslaggeving over de val van het kabinet. Volgens de NVJ is dat een onterechte aanval. "Journalisten, of ze nou bij de NOS, Telegraaf, AD, RTL of SBS werken, zijn onafhankelijk en zo onpartijdig mogelijk", aldus Bruning. "Koester dat en zaai geen twijfel over de integriteit van de NOS."

De PVV-leider heeft in het verleden vaker felle uitspraken gedaan over journalisten. Zo noemde hij hen eerder "tuig van de richel". Volgens de NVJ is Wilders meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek over zijn uitspraken, maar is hij daar tot nu toe niet op ingegaan.

Hart van Nederland/ANP