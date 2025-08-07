Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Discriminatiemeldpunt ontvangt storm aan klachten na post Wilders

Discriminatiemeldpunt ontvangt storm aan klachten na post Wilders

Beleid

Vandaag, 11:15

Link gekopieerd

Discriminatie.nl heeft in een paar dagen ruim 2500 meldingen binnengekregen over een recente post van PVV-leider Geert Wilders, zegt een woordvoerder van het meldpunt. De post van Wilders van begin deze week bestaat uit een plaatje van twee halve gezichten: links een jonge blonde vrouw, rechts een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek.

Onder de blonde vrouw staan de letters PVV en onder de andere vrouw de letters PvdA. Wilders schrijft erbij: 'Aan U de keuze op 29/10', verwijzend naar de verkiezingen.

De woordvoerder van het meldpunt zegt dat het grote aantal meldingen "een duidelijk signaal uit de samenleving" is. Hij noemt het bericht van Wilders "polariserend, stigmatiserend en discriminerend". Het meldpunt beraadt zich op vervolgstappen.

'Moslims in kwaad daglicht'

Volgens de woordvoerder is het duidelijk dat het plaatje bedoeld is om moslims "in een kwaad daglicht te zetten". Dat ziet het meldpunt ook terug in de commentaren die mensen geven bij de meldingen. "De woorden die we terugzien zijn bijvoorbeeld 'smakeloos', 'haatdragend', 'racistisch'". Er zijn volgens hem ook melders die een vergelijking maken met de beeldtaal van de nazi's over de joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Lees ook:

Geert Wilders krijgt onsmakelijke post: ‘Te ziek voor woorden!’
Geert Wilders krijgt onsmakelijke post: ‘Te ziek voor woorden!’

Volgens de woordvoerder komen er nog steeds meldingen binnen. Wat het meldpunt gaat doen met het voorval weet hij nog niet. Aangifte is een van de opties, maar hij benadrukt dat daar nog niets over besloten is.

De laatste keer dat er zoveel meldingen over één incident binnenkwamen, was na het lied Voorkomen is beter dan Chinezen tijdens de coronapandemie in 2020. Daarover kwamen zo'n 4000 meldingen binnen.

ANP

Lees ook

Voor 'niet haalbare' asielplannen PVV zijn 'duizenden extra mensen nodig': 'Wilders loopt vooruit op zaken'
Voor 'niet haalbare' asielplannen PVV zijn 'duizenden extra mensen nodig': 'Wilders loopt vooruit op zaken'
Halsema dankbaar voor 'vele, vele steunbetuigingen' na aanval Wilders
Halsema dankbaar voor 'vele, vele steunbetuigingen' na aanval Wilders
Wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in
Wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in
Ruim honderd demonstranten bij protest op Dam tegen Wilders: 'Niet mijn premier'
Ruim honderd demonstranten bij protest op Dam tegen Wilders: 'Niet mijn premier'
PVV komt met wetsvoorstel: Nederlanders voorrang op sociale huurwoning
PVV komt met wetsvoorstel: Nederlanders voorrang op sociale huurwoning

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.