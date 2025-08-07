Discriminatiemeldpunt ontvangt storm aan klachten na post Wilders

Discriminatie.nl heeft in een paar dagen ruim 2500 meldingen binnengekregen over een recente post van PVV-leider Geert Wilders, zegt een woordvoerder van het meldpunt. De post van Wilders van begin deze week bestaat uit een plaatje van twee halve gezichten: links een jonge blonde vrouw, rechts een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek.

Onder de blonde vrouw staan de letters PVV en onder de andere vrouw de letters PvdA. Wilders schrijft erbij: 'Aan U de keuze op 29/10', verwijzend naar de verkiezingen.

De woordvoerder van het meldpunt zegt dat het grote aantal meldingen "een duidelijk signaal uit de samenleving" is. Hij noemt het bericht van Wilders "polariserend, stigmatiserend en discriminerend". Het meldpunt beraadt zich op vervolgstappen.

'Moslims in kwaad daglicht'

Volgens de woordvoerder is het duidelijk dat het plaatje bedoeld is om moslims "in een kwaad daglicht te zetten". Dat ziet het meldpunt ook terug in de commentaren die mensen geven bij de meldingen. "De woorden die we terugzien zijn bijvoorbeeld 'smakeloos', 'haatdragend', 'racistisch'". Er zijn volgens hem ook melders die een vergelijking maken met de beeldtaal van de nazi's over de joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de woordvoerder komen er nog steeds meldingen binnen. Wat het meldpunt gaat doen met het voorval weet hij nog niet. Aangifte is een van de opties, maar hij benadrukt dat daar nog niets over besloten is.

De laatste keer dat er zoveel meldingen over één incident binnenkwamen, was na het lied Voorkomen is beter dan Chinezen tijdens de coronapandemie in 2020. Daarover kwamen zo'n 4000 meldingen binnen.

ANP