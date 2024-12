Rechter: bed-bad-broodregeling moet ook in Amsterdam blijven bestaan

Ook in Amsterdam moet de bed-bad-broodregeling, die vreemdelingen opvangt, blijven bestaan. Dat heeft de voorzieningenrechter dinsdag bepaald, "omdat er geen toezegging kan worden gedaan dat alle vreemdelingen na 1 januari weer voor opvang in aanmerking komen."

De rechter heeft nog geen formele beslissing genomen, maar dit wel aan de betrokken partijen in de rechtbank meegedeeld, meldt de rechtbank via een bericht op X.

Geen geld van kabinet

Het kabinet heeft besloten vanaf januari geen geld meer beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de regeling, die officieel de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) heet. De opvang wordt sinds 2019 verzorgd in vijf gemeenten: Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Eindhoven. Deze steden vrezen dat bij sluiting mensen op straat terechtkomen.

Eerder oordeelden rechters in Rotterdam en Utrecht al dat de opvang van afgewezen asielzoekers open moet blijven in die steden. Eindhoven betaalt de regeling voorlopig zelf, meldde de gemeente eerder. Later onderneemt advocaat Pim Fischer stappen in Groningen.

Geen verplichting van het Rijk

Minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, stelt dat de LVV geen verplichting is voor het Rijk. Volgens haar kunnen vreemdelingen terecht in een vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel.

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink noemt de uitspraak van de rechter "wederom een duidelijke boodschap voor minister Faber". "Ik ben blij met de uitspraak, omdat het aansluit bij de grote zorgen die we als gemeente eerder hebben geuit over het besluit van het Rijk om de LVV af te schaffen. Het is verontrustend dat humane opvang van mensen opnieuw via de rechter moet worden afgedwongen. We gaan ervan uit dat het Rijk vanaf 1 januari gewoon bijdraagt aan de financiering van de LVV."

Goede oplossing

Groot Wassink vindt dat de regeling sinds 2019 een goede oplossing is gebleken voor "een uitzichtloze situatie van mensen en de onrust die hierdoor ontstond in grote steden. De ongedocumenteerden die worden opgevangen in de LVV kúnnen vaak niet terug naar het land van herkomst, en meer dan de helft van deze mensen heeft alsnog recht op rechtmatig verblijf in Nederland."

ANP