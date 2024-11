Protestmars tegen afschaffen bed-bad-brood: 'Zonder dat was ik misschien wel dood'

In Rotterdam trok zondagmiddag een mars door de stad uit protest tegen het afschaffen van de bed-bad-brood-opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens de organisatie stond het Stationsplein vol met "minstens" duizend mensen.

De bijeenkomst is een initiatief van onder meer de Pauluskerk en de Stichting Ros (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt). De mensen verzamelden op het Stationsplein en liepen daarna naar het stadhuis.

Een deelnemer aan de protestmars zegt tegen Hart van Nederland dat hij door de bed-bad-brood-opvang terecht is gekomen bij de Pauluskerk. "Als ik de kans niet had gekregen om mezelf opnieuw te ontdekken, was ik misschien wel dood of op straat beland." Op bovenstaande video zie je meer interviews van deelnemers.

LVV-regeling

Rotterdam stopt op 1 januari 2025 met de zogenoemde LVV-regeling (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) voor vreemdelingen die geen recht hebben op een langer verblijf in het land. Oppositiepartijen zijn bang dat de "meest kwetsbare mensen" met het einde van de LVV-regeling in Rotterdam op straat terechtkomen.

Asielminister Marjolein Faber maakte onlangs bekend dat ze de Rijksbijdrage voor de regeling stopt. Sommige gemeenten willen de opvang met eigen geld voortzetten.

Een petitie met een oproep aan het Rotterdamse college was zondagmiddag bijna 5000 keer getekend.

Hart van Nederland/ANP