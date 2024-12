Nachtelijke actie Rotterdamse Pauluskerk om bed-bad-brood te behouden

De Rotterdamse Pauluskerk voert woensdagavond en -nacht op het Stationsplein actie voor het behoud van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), beter bekend als de bed-bad-broodregeling. Met de actie 'Recht op Rust' wil de kerk dakloze mensen in Rotterdam "rust en warmte" bieden. Op het Stationsplein heeft de kerk tenten en bedden neergezet.

De kerk noemt het "een absoluut dieptepunt" dat de regeling stopt in Rotterdam, terwijl andere steden wel willen proberen om opvang te blijven bieden. De afschaffing zal volgens de kerk grote gevolgen hebben "voor zowel de betrokkenen als voor de stad zelf". Tientallen ongedocumenteerde mensen zullen vanaf 1 januari op straat belanden in Rotterdam zonder toegang tot voedsel, onderdak of juridische ondersteuning, zo verwacht de kerk. "Zij moeten in de kou op zoek naar een slaapplek op straat, terwijl ze geen rechten hebben."

Fundamentele waardigheid

Met de actie pleit de kerk voor "een minimale opvangvoorziening en basisrechten voor ongedocumenteerde mensen en alle andere dakloze mensen in de stad"."'Recht op Rust' is meer dan een slogan", aldus de kerk. "Het is een oproep om de fundamentele waardigheid en rechten van alle dakloze mensen te erkennen: rust, een veilige plek om te leven, een dak boven het hoofd en basisrechten."

De Pauluskerk steunt ook de rechtszaak die is aangespannen door een groep ongedocumenteerde bewoners tegen minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie over het afschaffen van de LVV. De eisers in de zaak stellen dat de afschaffing van de regeling niet alleen de menselijke waardigheid schendt, maar ook internationale verplichtingen van Nederland, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Behalve in Rotterdam lopen ook in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zaken over het intrekken van de financiering.

ANP/Hart van Nederland