Rotterdam schrapt bed-bad-brood: 'Meest kwetsbare mensen belanden op straat'

Zoals verwacht stopt Rotterdam in 2025 met de LVV-regeling. Dit is de zogeheten bed-bad-broodregeling voor vreemdelingen die niet langer in het land mogen verblijven. Een meerderheid stemde dinsdag in de raad voor stopzetting.

In Rotterdam gingen al geruchten dat de bed-bad-broodregeling stopgezet zou worden. Op 10 november gingen bewoners in protest, zoals te zien is in de video hierboven.

Op de publieke tribune was men het er niet mee eens. "Geen gekloot, bed-bad-brood", werd meermaals geroepen. Burgemeester Carola Schouten schorste hierdoor de vergadering enige tijd. In het coalitieakkoord was besloten te stoppen met de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) als Den Haag niet meer meebetaalt.

Op straat

Het Rijk betaalde voor 24 miljoen euro mee aan de regeling voor de deelnemende steden, maar minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber maakte onlangs bekend dat die bijdrage stopt. Rotterdam betaalde ruim 1 miljoen euro uit eigen zak.

Wat is de LVV en hoe ziet deze eruit in Rotterdam? De LVV is een vorm van opvang voor ongedocumenteerden. Deze kunnen via deze weg beperkt verblijven in ons land, terwijl ze daar eigenlijk geen recht meer op hebben. De betrokken partijen, waaronder de gemeente en Dienst Terugkeer en Vertrek, kijken tijdens deze opvang naar een passende volgende stap, dit kan terugkeer naar het land van oorsprong zijn, maar ook verblijfsrecht of doormigratie. Op dit moment maken 45 ongedocumenteerde mensen gebruik van de regeling in Rotterdam. Dit zijn de meest kwetsbare mensen. Mieke Kox, docent Criminologie, legt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uit: "Er zijn meer ongedocumenteerden die gebruik zouden willen maken van de LVV omdat zij geen vaste verblijfplaats hebben en nergens heen kunnen. Zij kunnen hier door capaciteitsgebrek echter niet terecht."

De Rotterdamse oppositie is bang dat de 'meest kwetsbare mensen' nu op straat belanden. Een amendement om de opvang volledig zelf te financieren werd verworpen. De raad nam wel een motie aan die moet voorkomen dat mensen op straat komen na het stoppen van de LVV.

Op andere plaatsen in het land blijft de bed-bad-broodregeling wel bestaan. Amsterdam en Utrecht gaat de huisvesting zelf financieren. Andere steden, zoals Eindhoven en Groningen, zijn nog aan het uitzoeken wat daar precies met de LVV gaat gebeuren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP