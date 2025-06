PVV-bewindspersonen vissen achter het net: geen koninklijke onderscheiding

De negen PVV-ministers en -staatssecretarissen die in kabinet-Schoof zaten, hebben geen recht op een koninklijke onderscheiding. Volgens het reglement moeten bewindspersonen minimaal één jaar in functie zijn geweest. Kabinet-Schoof viel echter al na elf maanden.

Eerder dit jaar kwam toenmalig minister van Asiel, Marjolein Faber in opspraak omdat ze weigerde te tekenen voor het uitgeven van lintjes voor medewerkers van het COA. In de video hierboven verdedigde ze haar beslissing voor de Tweede Kamer.

Iedere burger kan door iemand anders worden voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Vereist is dat degene die het lintje ontvangt zich ten minste 15 jaar heeft ingezet voor de samenleving. Er geldt een uitzondering voor volksvertegenwoordigers, ministers en staatssecretarissen.

Een woordvoerder van de Kanselarij der Nederlandse Orden bevestigt aan Hart van Nederland dat de PVV-ministers en -staatssecretarissen van het kabinet-Schoof niet in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. De bewindspersonen hebben te kort hun functie uitgeoefend.

Geen recht

Kabinet-Schoof trad aan op 2 juli 2024. Op 3 juni 2025 boden de PVV-ministers en -staatssecretarissen hun ontslag aan bij de koning. Kort daarna stelden ook premier Schoof en de overige bewindspersonen hun functie ter beschikking. Daarmee werd het kabinet demissionair.

De PVV-bewindspersonen gaven in de demissionaire periode geen invulling meer aan hun functie. Hierdoor vervalt ook hun recht op een koninklijke onderscheiding.

Geen onderscheid

“De regelgeving maakt geen onderscheid in missionair of demissionair”, verklaart de Kanselarij-woordvoerder desgevraagd aan Hart van Nederland. Dit betekent dat ministers en staatssecretarissen van VVD, NSC en BBB wél recht hebben op een koninklijke onderscheiding. Of zij deze ook daadwerkelijk krijgen, is echter de vraag.

Het reglement schrijft voor dat koninklijke onderscheidingen aan ministers en staatssecretarissen alleen worden verleend wanneer de minister-president een voordracht rechtstreeks zendt aan het staatshoofd. Het is onduidelijk of premier Schoof dit zal doen. “De minister-president kan dit niet eerder doen dan wanneer het ambt is neergelegd.”