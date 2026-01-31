ProRail plaatst dit jaar ruim 280 slimme camera's langs het spoor

ProRail vervangt dit jaar 288 camera's langs het spoor door nieuwe, slimme camera's. Ook gaat de spoorwegbeheerder drones testen die zelfstandig kunnen vliegen en beelden kunnen analyseren. Dit moet ervoor zorgen dat sneller gereageerd kan worden op gevaarlijke situaties, zoals mensen die op het spoor lopen of stilgevallen voertuigen bij overwegen. "Dat maakt het spoor veiliger en zorgt voor minder storingen en vertragingen", aldus ProRail.

De slimme camera's kunnen met AI-toepassingen ongewenste situaties herkennen en dat melden bij medewerkers van ProRail. Zo kunnen de camera's onderscheiden of er een medewerker over het spoor loopt, die een oranje hesje en helm draagt, of dat het gaat om iemand die daar niet hoort te zijn. ProRail krijgt zelfs 6000 meldingen per jaar van mensen of dieren die onnodig op het spoor zijn, vertelden ze eerder in bovenstaande video.

Aantal zelfdodingen op spoor daalt

Volgens de spoorwegbeheerder toont onderzoek aan dat het aantal zelfdodingen op het spoor met 45 procent daalt op plekken waar fysieke maatregelen gecombineerd worden met cameratoezicht.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Ook de drones moeten zelfstandig afwijkingen gaan herkennen, zoals openstaande hekken of beschadigde netwerken. Maar ze kunnen ook zien of ergens onderhoud nodig is. Volgens ProRail bleek uit proeven op de Maasvlakte dat drones snel overzicht geven over grote afstanden spoor. "Dat is waardevol bij incidenten en helpt bij het voorkomen van storingen."