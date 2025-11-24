ProRail ziet steeds meer mensen op spoor lopen: 'Zelfs spelende kinderen, je schrikt je rot'

Nog even snel het spoor oversteken om naar een ander perron te gaan of tijdens het 'hangen' balanceren op een stukje spoor: het klinkt onschuldig, maar dat is het alles behalve. ProRail krijgt zesduizend meldingen per jaar van mensen of dieren die onnodig op het spoor zijn. "Het is heel gevaarlijk en het zorgt voor hinder voor het treinverkeer."

Machinist Stefan Luyks uit Eindhoven maakte twee weken geleden nog een incident mee met spelende kinderen in Arnhem. "Ik rijd de bocht om en ineens zie ik een nooddeurtje opengaan in de geluidsmuur en stappen er kinderen het spoor op", zegt hij tegen Hart van Nederland. Gelukkig was het aan de andere kant van het spoor, maar de machinist schrok en enorm en deed gelijk een alarmoproep zodat het andere treinverkeer er ook vanaf wist.

Kan misgaan

Het incident staat niet op zichzelf, want hij merkt vaker dat er mensen op het spoor lopen. Soms gaat het volgens hem om verwarde personen of mensen die suïcide overwegen. Als machinist ben je kansloos, benadrukt hij. "Als je eenmaal iemand ziet, ben je eigenlijk al te laat."

Dat het vaak voorkomt, ziet spoorbeheerder ProRail ook. Zeventien meldingen krijgen ze gemiddeld per dag binnen. Veel mensen zijn volgens ProRail onwetend als ze even over het spoor willen lopen. "Je moet er echt niet zomaar geen lopen of fietsen, breng jezelf niet in gevaar met zoiets", zegt woordvoerder Aldert Baas.

Hij benoemt ook de spelende kinderen in Arnhem, wat voor een machinist enorm schrikken is. "Hij of zij rijdt daar met een trein naartoe, dat heeft een enorme impact. Nu liep het goed af, maar het kan zomaar misgaan." Reizigers kunnen daardoor ook hinder ondervinden, zoals treinen die vertraagd zijn of soms uitvallen. Een trein die ineens hard op de rem gaat, is voor hen ook schrikken.

Plaatsen camera's

ProRail gaat eind dit jaar op zo'n vijftig zogeheten risicolocaties kijken hoe het spoor beter afgesloten kan worden of gemonitord. Denk aan het plaatsen van camera's of anti-loopmatten. "Het lastige blijft alleen dat spoorwegovergangen open moeten blijven. Die kun je niet zomaar afsluiten. We proberen daarom ook zoveel mogelijk met borden aan te geven."