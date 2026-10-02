Proef tegen crackverslaving stilgelegd: wethouder stuurt brandbrief

Een proef waarbij mensen met een crackverslaving in Amsterdam en Den Haag worden behandeld met langwerkende dexamfetamine, ligt voorlopig stil. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorgen over de kwaliteit van de productie van het medicijn en onderzoekt de zaak. Hoe lang dat onderzoek duurt, is nog niet duidelijk.

De stillegging zorgt voor onrust bij hulpverleners en onderzoekers. Juist nu het gebruik van crack volgens onderzoek van het Trimbos-instituut toeneemt, vrezen zij dat een veelbelovende behandeling buiten bereik raakt van een groep die dringend hulp nodig heeft.

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Piet Broenland, zorgprofessional van IKIGAI, weet als geen ander hoe ingrijpend een crackverslaving kan zijn. Broenland was zelf twintig jaar verslaafd aan crack, maar heeft zijn leven inmiddels weer op de rails. Tegenwoordig begeleidt hij anderen die worstelen met een verslaving.

Groep veranderd

Volgens Broenland is de groep gebruikers de afgelopen jaren sterk veranderd. Ook ziet hij dat steeds meer mensen in de openbare ruimte gebruiken, mede doordat plekken waar dat vroeger gebeurde zijn verdwenen. "Dat zorgt voor een andere en soms onveilige dynamiek in de stad", zegt hij. Daarnaast speelt dakloosheid volgens hem een grote rol. Veel gebruikers hebben geen vaste verblijfplaats, waardoor het moeilijker wordt om hen in beeld te krijgen en passende zorg aan te bieden. Juist daarom noemt Broenland het onderzoek naar dexamfetamine belangrijk. "Voor een deel van deze mensen biedt dit soort behandelingen misschien nog perspectief. Het zou zonde zijn als dat verloren gaat doordat het proef stil blijft liggen.

"Vooralsnog is onduidelijk wanneer de proef wordt hervat en wat de uitkomst van het onderzoek van de inspectie zal zijn. Betrokken partijen hopen vooral op snelle duidelijkheid, zodat het onderzoek verder kan en verslaafden niet langer hoeven te wachten op mogelijke nieuwe behandelmethoden.

Brandbrief

De zorgen reiken verder dan alleen het onderzoek. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem pleiten voor een landelijke aanpak van de groeiende crackproblematiek. Hun oproep volgt op het besluit van de inspectie om de proef stop te zetten.

Volgens de Amsterdamse wethouder Scholtes kan dexamfetamine een belangrijke rol spelen bij de behandeling van mensen met een crackverslaving. Daarom stuurde hij vorige week, mede namens Halsema, een brandbrief naar Den Haag. Daarin roept hij minister Sophie Hermans van Volksgezondheid op om met een oplossing te komen voor de ontstane situatie.