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Proef met medicijn voor crackverslaafden stilgelegd om zorgen over kwaliteit

Proef met medicijn voor crackverslaafden stilgelegd om zorgen over kwaliteit

Zorg

Vandaag, 10:55

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de productie van het medicijn dexamfetamine, dat wordt gebruikt bij een proef om crackverslaafden te behandelen, voorlopig gestopt omdat ze "zorgen heeft over de kwaliteit van dit product". Dat laat een woordvoerder weten. "Het toezicht naar de productie hiervan is nog gaande. Zolang dit niet is afgerond, kunnen we daar geen informatie over delen."

Door de productiestop ligt het onderzoek stil, terwijl in Amsterdam de eerste ernstig verslaafde patiënten al met de proef waren gestart.

Amsterdam wil dat minister Sophie Hermans (VWS) op korte termijn naar een oplossing zoekt, schrijven burgemeester Femke Halsema en zorgwethouder Alexander Scholtes. De stad kampt met veel overlast van crackgebruikers.

Chris (29) dronk zestien bier per dag, vergokte een ton en snoof cocaïne. Hij besloot dat het zo niet langer kon doorgaan en schakelde hulp in om af te kicken:

Chris (29) dronk zestien bier per dag, vergokte een ton en snoof cocaïne

Door ANP

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