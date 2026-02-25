'Amsterdam stuurt honderden daklozen terug naar land van herkomst'

Amsterdam stuurt steeds meer dakloze EU-burgers, onder wie crackgebruikers, terug naar hun land van herkomst. Dat meldt Het Parool. Volgens burgemeester Femke Halsema moet repatriëring mogelijk vaker worden ingezet om de overlast in de stad terug te dringen.

Organisaties als De Regenboog Groep en Per Mens begeleiden deze terugkeer. Vorig jaar werden in totaal 532 mensen gerepatrieerd. Het gaat vooral om mannen tussen de 30 en 50 jaar uit Oost- en Midden-Europa, met Polen en Roemenië als belangrijkste herkomstlanden. Een deel van hen is verslaafd aan crack.

Goedkoop

Volgens maatschappelijk werker Michael Sprokkereef van De Regenboog Groep is juist die groep lastig. "Ze zijn vaak hier aan crack verslaafd geraakt. Crack is goed en goedkoop." Veel daklozen proberen geld te verdienen met bedelen of het inzamelen van blikjes voor statiegeld.

Repatriëring gebeurt meestal vrijwillig. EU-burgers kunnen niet zomaar worden uitgezet. Wel wordt geregeld dat iemand bij terugkeer opvang of hulp krijgt. Achter de schermen onderzoekt de gemeente hoe deze aanpak verder kan worden uitgebreid.