Proef: meldplicht en extra toezicht voor overlastgevende asielzoekers

Asielminister Marjolein Faber heeft plannen aangekondigd voor een proef om strenger toezicht te houden op overlastgevende asielzoekers die weinig kans maken op een asielvergunning. Zij krijgen in eerste instantie een meldplicht opgelegd, zo is het plan. Werken ze niet mee, dan moeten ze verhuizen naar een locatie waar ze onder verscherpt toezicht komen te staan. Dergelijke maatregelen zijn omstreden.

De PVV-bewindsvrouw kondigde dit voornemen aan tijdens een bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Later op donderdag ontmoet ze de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente om de plannen met hen te bespreken. Op basis hiervan kan ze mogelijk nog enkele aanpassingen doen. Daarna informeert ze de Tweede Kamer hierover in een brief.

Eerdere proef

Het is niet duidelijk op welke manier Fabers plan precies verschilt van de eerdere proef met de procesbeschikbaarheidslocatie (pbl) in Ter Apel. Met die pbl zette Fabers voorganger, Eric van der Burg, asielzoekers onder verscherpt toezicht vast. De locatie moest echter sluiten na een rechterlijke uitspraak waarin werd bepaald dat een asielzoeker te veel in zijn vrijheid werd beperkt. De proef werd na de uitspraak op 1 maart 2024 tot op heden gepauzeerd.

Ook Fabers pilot zal plaatsvinden in het aanmeldcentrum van Ter Apel. Overlastgevende asielzoekers uit zogenoemde veilige landen kunnen worden verplicht zich twee keer per dag te melden. Het idee hierachter is dat ze op en rond het aanmeldcentrum geen overlast veroorzaken en dat hun asielaanvraag sneller kan worden afgehandeld, omdat ze beschikbaar zijn voor het papierwerk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Verscherpt toezicht

Werken ze niet mee, dan worden ze geplaatst in een "prikkelarme omgeving" waar ze onder "verscherpt toezicht" staan. Vanuit daar kunnen ze niet naar de rest van het terrein, maar ze kunnen wel naar buiten op een afgezet deel. Deze asielzoekers krijgen ook het voorstel om mee te werken aan een intensief programma dat bedoeld is om hun gedrag te veranderen. Deelname is volgens een woordvoerder van Faber vrijwillig, maar de asielzoekers krijgen wel het dringende advies om mee te doen.

Faber onderzoekt of het juridisch mogelijk is de asielzoekers te verplaatsen naar een "vrijheidsbeperkende locatie" als de problemen aanblijven en de asielzoekers ernstige overlast veroorzaken of worden verdacht van strafbare feiten. Het zou dan gaan om een al bestaande handhaving- en toezichtlocatie voor overlastgevende asielzoekers of een gevangenis.

ANP