Asielminister Faber brengt langverwacht bezoek aan Ter Apel

Na maanden aandringen komt asielminister Marjolein Faber (PVV) donderdag opnieuw naar Ter Apel. Burgemeester Jaap Velema ontvangt haar op het gemeentehuis, waar een stevig gesprek op het programma staat. Velema vindt dat de minister te weinig doet om de veiligheid rond het aanmeldcentrum te verbeteren en legt een kritisch rapport “bovenop de bespreeklijst”.

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde onlangs opnieuw dat asielzoekers, medewerkers en omwonenden te maken hebben met onveilige situaties. Hoewel het de laatste tijd "relatief wat rustiger" is, herkent Velema het geschetste beeld. Sinds de jaarwisseling blijft het aantal bewoners in het aanmeldcentrum onder de afgesproken 2000, maar vorig jaar werd die grens regelmatig overschreden.

Velema hekelt het gebrek aan betrokkenheid van Faber en zegt dat de minister zich vooral richt op het beperken van de instroom, terwijl ze de opvang niet als haar verantwoordelijkheid ziet. Hij dringt al maanden aan op extra maatregelen, maar voelt zich onvoldoende gehoord.

Faber: ‘Ik buig het beleid om’

Het is Fabers tweede bezoek aan Ter Apel sinds haar aantreden. Vorige zomer was ze er ook, maar of dit nieuwe bezoek echt iets gaat veranderen, is de vraag. “Ja, wat is nodig? Men heeft een gesprek aangevraagd, dus dan geef je daar gehoor aan natuurlijk,” reageerde ze eerder laconiek.

Faber benadrukt dat ze een andere werkwijze hanteert dan haar voorganger Eric van der Burg (VVD). “Die was de hele dag aan het bellen, maar ik ben het beleid aan het ombuigen,” stelt ze. Gemeenten kunnen volgens haar altijd contact opnemen met het ministerie, maar voor Ter Apel lijkt dat tot nu toe weinig resultaat op te leveren.

