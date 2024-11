Faber vraagt opvangplekken te reserveren voor minderjarige asielzoekers

Het kabinet doet dringend een beroep op gemeenten om bestaande opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) te reserveren en om nieuwe plekken te creëren. Al lange tijd is er een groot tekort aan opvang voor deze jonge asielzoekers en statushouders. Dit "is reden tot grote zorg", omdat het om een kwetsbare groep gaat, schrijft asielminister Marjolein Faber mede namens collega Mona Keijzer van Volkshuisvesting in een brief aan de commissarissen van de Koning, provincies, gemeenten en corporaties.

In dezelfde brief, die eind oktober werd verzonden en donderdag naar de Kamer is doorgestuurd, verzoekt het kabinet gemeenten om sociale huurwoningen te blijven reserveren voor statushouders, ondanks de wens van het kabinet om de voorrang voor vluchtelingen op te heffen. Deze wetswijziging is echter nog niet van kracht.

Begeleiding

Voor de amv’s zijn kleinschalige opvanglocaties met begeleiding noodzakelijk. Nidos, samen met het COA verantwoordelijk voor deze opvang, schat in dat er tot 1 juli volgend jaar ongeveer 3.000 opvangplekken nodig zijn voor amv’s met een verblijfsvergunning. Momenteel zijn er slechts 1.720 plekken beschikbaar. In de tweede helft van 2025 verwacht Nidos zelfs 3.500 plaatsen nodig te hebben voor deze groep jongeren.

Door een achterstand in de eerste helft van 2024 wachten momenteel 10.900 statushouders op een woning; voor de tweede helft van 2024 moeten gemeenten 17.000 erkende vluchtelingen huisvesten. Voor de eerste helft van 2025 wordt de taakstelling verhoogd naar 17.700 statushouders.

Vaste woningen

Door een betere doorstroming naar vaste woningen ontstaat ruimte in de overvolle asielcentra, waar veel statushouders nog verblijven. Dit zou de noodopvang voor nieuwe asielzoekers, die vaak duurder en minder goed is, kunnen verlichten. Faber laat weten dat in samenwerking met het ministerie van Keijzer wordt gekeken naar extra tijdelijke huisvestingsmogelijkheden, zoals sobere doorstroomlocaties in de regio voor statushouders.