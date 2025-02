Proef in Amsterdam om asielzoekers aan werk te helpen: 'Volgend jaar helft aan het werk'

In Amsterdam hebben de gemeente, UWV en COA donderdagochtend het startsein gegeven voor een pilot om statusloze asielzoekers zoveel mogelijk aan het werk te krijgen. Tot juli is op het asielzoekerscentrum Willinklaan een zogeheten werkdesk geopend, waar asielzoekers terechtkunnen voor vragen over werk en waar intakes met werkgevers kunnen worden ingepland.

Werknemers maken graag gebruik van asielzoekers, te zien in bovenstaande video. Vorig jaar nam het aantal werkvergunningsaanvragen voor asielzoekers explosief toe ten opzichte van een jaar eerder, van 1.840 in 2023 naar ruim 7.000 in 2024.

Op het azc Willinklaan in Nieuw-West zijn ongeveer 230 asielzoekers die mogen werken, berekende de gemeente. Het doel is om de helft van hen aan werk of een participatieplek te helpen. Na juli wordt gekeken of de werkdesks ook op andere asielopvanglocaties in de hoofdstad kunnen worden geopend.

De gemeente streeft ernaar dat in 2026 de helft van asielzoekers die willen en kunnen werken aan het werk is, schreef wethouder Rutger Groot Wassink (asiel) eerder in een raadsbrief. "Asielzoekers die werken dragen bij aan de Nederlandse samenleving en het draagvlak voor vluchtelingen, het bevordert integratie en het is één van de antwoorden voor de krapte op de arbeidsmarkt."

Asielzoekers mogen alleen aan het werk als ze minimaal 6 maanden in het aanmeldingsproces zitten. 55 procent van de Nederlanders vindt echter dat de regels versoepeld moeten worden zodat zij sneller en meer kunnen werken, blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. 38 procent pleit ervoor de regels te houden zoals ze nu zijn. Wat vind jij? Word lid van het panel, geef je mening en bepaal wat nieuws wordt. Aanmelden kan via deze link.

Investeren in werk voor asielzoekers heeft maatschappelijke en financiële voordelen, concludeerde de gemeente eerder al op basis van een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse. Elke euro die de gemeente investeert in een statushouder levert de maatschappij "een besparing van 1,40 euro tot 2,90 euro op, op bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen en uitvoeringskosten. Hoe eerder asielzoekers mee kunnen doen in Amsterdam, hoe beter voor henzelf, voor hun integratie en voor de stad.", aldus de gemeente.

ANP