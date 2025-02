Roosendaal wil alsnog opvang asielzoekers regelen

Bij Roosendaal komt er waarschijnlijk toch een opvang voor ongeveer driehonderd asielzoekers. De gemeente werkt alsnog mee aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Roosendaal had de beslissing vorig jaar voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat er onduidelijkheid was over de plannen van de partijen die toen een kabinet aan het formeren waren.

Ondanks het aangekondigde intrekken van de spreidingswet vinden meerdere gemeenten het belangrijk om azc's te openen, maar dat gebeurt niet altijd in goed overleg met omwonenden. In Naarden leidde het tot opstand, te zien in bovenstaande video.

De noodopvang moet in de buurt van het dorp Heerle komen, in de weilanden tussen de snelweg A58 en de spoorlijn Roosendaal-Bergen op Zoom. In een verklaring zegt de gemeente dat ze zich verantwoordelijk voelt "voor mensen die vluchten uit oorlogsgebieden, en vanzelfsprekend ook voor mensen die in hun eigen land gevaar lopen vanwege hun geloof, afkomst, seksuele voorkeur of mening".

De partijen die vorig jaar formeerden, zitten nu in de coalitie. PVV, VVD, NSC en BBB onderhandelden onder meer over het intrekken van de spreidingswet. Die regelt de verdeling van asielzoekers over Nederland. De wet geldt nog steeds, en Roosendaal moet vanaf 1 juli driehonderd opvangplekken bieden, waaronder vijftig voor jongeren die zonder begeleiding naar Nederland zijn gekomen.

De opvang bij Heerle moet vier jaar beschikbaar zijn. De gemeenteraad neemt op 2 april een besluit. Op 26 februari is er een avond waarbij burgers hun mening kunnen geven over de plannen.

ANP