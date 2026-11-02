Wetsvoorstel van PRO moet eind maken aan verslavende sociale media

Progressief Nederland (PRO) dient vandaag een wetsvoorstel in om veiligheidseisen voor sociale media wettelijk vast te leggen. De politieke partij hoopt een verbod op verslavende algoritmes voor elkaar te krijgen.

De wet moet een einde maken aan "manipulatief ontwerp" van online diensten. Voor andere producten bestaan soortgelijke eisen al, schrijft PRO-Kamerlid Barbara Kathmann in de uitleg van het wetsvoorstel dat zij indient.

Agressieve verkoop of misleidende reclame mag al niet. Dezelfde principes wil Kathmann toepassen in de digitale wereld. Naast sociale media, moeten onder meer chatbots en streamingdiensten aan de regels gebonden worden.

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Eindeloos scrollen verleden tijd

In het voorstel staat een lijst met manipulatieve praktijken, zoals "het verwijderen van alle intuïtieve momenten om een taak te beëindigen of af te ronden" en "herhaaldelijk dezelfde vraag stellen of keuze geven, nadat de consument al een keuze heeft aangegeven". Eindeloos scrollen zou hiermee ook verleden tijd worden.

ANP