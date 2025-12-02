Wilders woest over plannen D66 en CDA: 'Dikke middelvinger naar Nederland!'

Geert Wilders is allesbehalve te spreken over het nieuwe formatiestuk dat D66 en CDA hebben opgesteld. De PVV-leider laat op X weten dat hij het document totaal niet serieus kan nemen. Volgens hem is het verre van een poging tot samenwerking. “Ze noemen hun stuk zelf een 'uitgestoken hand' maar het is een dikke middelvinger naar Nederland!", schrijft hij.

Het stuk ligt sinds dinsdagmiddag op tafel bij gesprekken tussen D66, CDA en andere partijen die proberen een nieuwe regering te vormen. De twee partijen hopen dat hun aanpak de deur opent naar een bredere samenwerking na weken van vastgelopen gesprekken.

Buitenspel gezet

Voor Wilders is het duidelijk: hij voelt zich opnieuw buitengesloten. Hij blijft een van de meest besproken partijen in de formatie, maar staat tegelijkertijd aan de zijlijn. De meeste andere partijen willen niet met de PVV in een coalitie.

Uit eerdere telrondes van toenmalig verkenner Wouter Koolmees blijkt dat maar liefst 99 Kamerzetels geen samenwerking met de PVV zien zitten. Daarmee is een coalitie met Wilders in de praktijk vrijwel onmogelijk geworden.

De komende dagen wordt duidelijk hoe de gesprekken verdergaan en welke partijen serieus willen doorpraten over een nieuw kabinet. Daarbij wordt vooral gekeken naar GroenLinks-PvdA, VVD en JA21.