Klaver positief, Yeşilgöz en Eerdmans terughoudend over plannen D66 en CDA

Het formatiestuk dat D66 en CDA hebben gepresenteerd, leidt tot verschillende reacties in Den Haag. Het stuk is bedoeld om te verkennen of partijen samen kunnen werken aan een meerderheidskabinet.

Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA schrijft op X dat hij "voldoende aanknopingspunten" ziet om te gaan praten. "Goed dat D66 en CDA inhoudelijk bruggen proberen te slaan tussen partijen. Het is nog niet sociaal en groen genoeg, maar we zien voldoende aanknopingspunten voor inhoudelijke onderhandelingen over een meerderheidskabinet. Zodat er echt iets gaat veranderen voor gewone mensen", aldus Klaver.

VVD en JA21 benadrukken migratie en economie

VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil verder praten met D66 en CDA over "een centrumrechtse samenwerking". Volgens haar doet de verkiezingsuitslag het meeste recht aan zo'n samenwerking. Ze noemt een kabinet met D66, CDA, VVD en partijen als JA21 of BBB als mogelijkheid. D66 ziet op dit moment weinig in samenwerking met JA21, terwijl de VVD GroenLinks-PvdA uitsluit.

Op X schrijft de politica dat zij wil werken aan "concrete oplossingen" voor het vestigingsklimaat, de asielinstroom en de koopkracht.

Joost Eerdmans van JA21 zegt het formatiestuk te bestuderen met nadruk op migratie, economie en veiligheid. Hij herhaalt dat zijn partij wil werken aan het "stevig indammen van de instroom van migratie" en aan "gericht investeren in onze economie en de veiligheid van onze samenleving".

Minderheidskabinet

Een minderheidskabinet van D66, CDA en VVD behoort nog tot de mogelijkheden. Zo'n samenwerking zou dan op thema's steun kunnen zoeken bij GroenLinks-PvdA of JA21, zonder dat die partijen ministers leveren of het akkoord ondertekenen.