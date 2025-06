NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven wil niet meer samenwerken met PVV van Wilders

Als het aan partijleider Nicolien van Vroonhoven ligt, stapt NSC niet nog eens in een coalitie met de PVV van Geert Wilders. "Met deze gast gaan we niet meer in zee", zei Van Vroonhoven dinsdagavond in het radioprogramma Dit is de Dag.

Wilders betichtte NSC doorlopend van sabotage van het strenge asielbeleid dat hij voor ogen heeft. Van Vroonhoven, die Omtzigt onlangs opvolgde als politiek leider van NSC, voelde naar eigen zeggen altijd een soort van terughoudendheid over samenwerking met de PVV. "Maar daar heb ik me overheen gezet, gezien de uitslag en gezien het feit dat we inhoudelijk veel met elkaar te bereiken hadden."

In bovenstaande video is te zien hoe politiek Den Haag reageert op de val van Kabinet-Schoof I.

NSC-oprichter Pieter Omtzigt zei in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 ook dat hij zich niet zag samenwerken met Wilders, omdat hij vond dat veel van diens standpunten indruisten tegen de rechtstaat. Maar uiteindelijk stapte NSC toch in een kabinet met PVV, VVD en BBB.

VVD en BBB

Eerder liet VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het programma Nieuws van de Dag weten dat ze nog niet weet of ze wel of niet nog eens met de PVV zou willen regeren. Caroline van de Plas (BBB) gaf in hetzelfde programma aan dat ze vindt dat je nooit partijen bij voorbaat moet uitsluiten.

Het kabinet-Schoof I is dinsdagochtend gevallen. PVV-leider Geert Wilders eiste dat de coalitiepartijen zijn asielplannen zouden ondertekenen. Toen dat niet gebeurde en het Hoofdlijnenakkoord niet werd aangepast, stapte de PVV uit de coalitie.

