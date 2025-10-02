Terug

Boa's mogen mensen uit elkaar halen en krijgen standaard boeien

Beleid

Vandaag, 15:47

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) krijgen de bevoegdheid om bij een escalatie of geweld mensen uit elkaar te halen of weg te sturen. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast krijgen ze standaard handboeien en portofoons.

"De boa heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt", schrijft demissionair justitieminister Foort van Oosten in een brief aan de Tweede Kamer. Wat de boa's precies mogen doen, is niet altijd helder. De minister wil de taken van boa's duidelijker in de wet vastleggen.

Er is al vaker gevraagd om meer verdedigingsmiddelen, zo zie je in deze video:

Boa-bond maakt zich zorgen om geweld tegen tegen boa's en wil snel verdedigingsmiddelen
1:43

Boa-bond maakt zich zorgen om geweld tegen tegen boa's en wil snel verdedigingsmiddelen

Het handhaven van de openbare orde blijft de taak van de politie, aldus de VVD-minister. Maar het kan gebeuren dat boa's worden geconfronteerd met geweld. "Van de boa wordt verwacht deze situatie te de-escaleren, te herstellen, te beëindigen of tenminste te bevriezen."

Door ANP

