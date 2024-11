Kogel door de kerk: kruis door religieuze symbolen bij boa's

Boa’s mogen vanaf eind volgend jaar volgens minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) "geen zichtbare persoonlijke uitingen", zoals religieuze symbolen, meer dragen tijdens hun dienst. Er is veel discussie geweest over het dragen van hoofddoekjes door buitengewoon opsporingsambtenaren.

Volgens de minister, die dit meldt in een brief aan de Tweede Kamer, wordt hiermee het vertrouwen in de onafhankelijkheid en het gezag van boa’s versterkt. "Boa’s dragen een zware verantwoordelijkheid," aldus de bewindsman. "Daar hoort een neutraal uniform bij, zonder enige toevoeging."

Van Weel gaat het regelen via een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daar wordt nu nog aan gewerkt. "Naar verwachting zal het proces tot inwerkingtreding ongeveer negen maanden in beslag nemen, waarmee de AMvB eind 2025 in werking zal treden."

In enkele steden, zoals Tilburg, Utrecht en Arnhem, is het dragen van een hoofddoek door boa’s toegestaan. Andere gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, willen dit beleid volgend jaar invoeren. In 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan van de PVV waarin werd gevraagd om een neutrale uitstraling van boa’s.

ANP