640.000 illegale sigaretten gevonden door boa's in Arnhem na tip

Boa's van de gemeente Arnhem hebben woensdag 640.000 illegale sigaretten gevonden. De autoriteiten kwamen de illegale handel op het spoor door een tip van een burger.

De boa's en douane vonden de sigaretten in de achterbakken van twee auto's op een parkeerplaats. Bij een verdachte van de sigarettenhandel thuis in Arnhem werd vervolgens ook beslag gelegd op 37 kilo illegale waterpijptabak.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kan nog niet zeggen waar de sigaretten vandaan komen. De FIOD waarschuwt dat de Nederlandse staat veel inkomsten misloopt door de handel in illegale sigaretten. Volgens de dienst zou de staat 260.000 euro zijn misgelopen als de sigaretten waren verkocht.

ANP