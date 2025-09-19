Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
640.000 illegale sigaretten gevonden door boa's in Arnhem na tip

640.000 illegale sigaretten gevonden door boa's in Arnhem na tip

Crime

Vandaag, 17:09

Link gekopieerd

Boa's van de gemeente Arnhem hebben woensdag 640.000 illegale sigaretten gevonden. De autoriteiten kwamen de illegale handel op het spoor door een tip van een burger.

De boa's en douane vonden de sigaretten in de achterbakken van twee auto's op een parkeerplaats. Bij een verdachte van de sigarettenhandel thuis in Arnhem werd vervolgens ook beslag gelegd op 37 kilo illegale waterpijptabak.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kan nog niet zeggen waar de sigaretten vandaan komen. De FIOD waarschuwt dat de Nederlandse staat veel inkomsten misloopt door de handel in illegale sigaretten. Volgens de dienst zou de staat 260.000 euro zijn misgelopen als de sigaretten waren verkocht.

ANP

Lees ook

Douane en politie stuitten op tonnen aan illegale sigaretten
Douane en politie stuitten op tonnen aan illegale sigaretten
Illegale sigarettenbende opgerold: smokkel voor 550 miljoen euro belastingschade
Illegale sigarettenbende opgerold: smokkel voor 550 miljoen euro belastingschade
Afgebrande illegale sigarettenfabriek smeult een maand later nog steeds
Afgebrande illegale sigarettenfabriek smeult een maand later nog steeds

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.