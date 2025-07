Politie- en artsenbond vrezen asielwetten: 'Onuitvoerbaar'

De wet die bepaalt dat het strafbaar is mensen zonder geldige papieren te helpen, is "onuitvoerbaar". Dat stelt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Nine Kooiman. Artsen op de spoedeisende hulp op hun beurt vrezen voor problemen in de zorg.

De Tweede Kamer stemde in met de Asielnoodmaatregelenwet waar het strafbaar stellen van hulp aan illegalen deel van uitmaakt. Volgens de bondsvoorzitter komen agenten daarmee in de knel. Kooiman haalt artikel 3 van de Politiewet aan, waarin staat dat politiemensen hulp bieden aan hen die hulp behoeven. "Moeten politiemensen dan eerst naar papieren vragen omdat ze anders zelf strafbaar zijn?", vraagt de voorzitter zich af. "Naast alle capaciteitsproblemen ook nog eens onuitvoerbaar."

Twee strenge asielwetten zijn donderdagavond aangenomen door de Tweede Kamer :

0:48 Meerderheid voor asielnoodmaatregelenwet na toezegging Van Weel

Geen huisarts

Spoedeisendehulpartsen vrezen voor extra druk op de zorg door de asielwetten die de Tweede Kamer donderdagavond heeft aangenomen. Ongedocumenteerden hebben vaak geen huisarts en gaan bij aanhoudende medische klachten direct naar de spoedeisende hulp.

"Als ze naar de huisarts waren gegaan, was opname in het ziekenhuis misschien niet eens nodig geweest", zegt Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Bovendien is het lastiger deze mensen te ontslaan, omdat ze vaak geen onderdak hebben.

De vereniging ziet nu al dat mensen zonder papieren zorg mijden. "Dat wordt met deze wet alleen maar erger", verwacht Basta, die ook SEH-arts is in het Flevoziekenhuis in Almere. "Omdat ze langer gewacht hebben om hulp te zoeken, zijn de klachten bovendien verergerd. En dus blijven ze langer liggen." De spoedeisende hulp wil patiënten zo kort mogelijk houden om zoveel mogelijk mensen te kunnen behandelen.

Hart van Nederland/ANP