Plasterk zegt lidmaatschap PvdA op vanwege Israël-standpunt

Oud-minister Ronald Plasterk (PvdA) zegt zijn partijlidmaatschap op. In de Telegraaf schrijft hij dat hij zich niet langer kan vinden in het Israël-standpunt van de PvdA. De motie van Kamerlid Kati Piri (GroenLinks-PvdA), waarin het kabinet werd opgeroepen een volledig wapenembargo in te stellen tegen Israël, was voor Plasterk de druppel. Een embargo zou inhouden dat Nederland geen onderdelen meer levert aan de Iron Dome-luchtverdediging.

Plasterk stelt dat de PvdA daarmee "wie er ook maar in Israël woont allemaal naar de Filistijnen gebombardeerd mag worden". Voor andere prominente PvdA'ers, onder wie Gerdi Verbeet en Lutz Jacobi, was de motie ook reden om het lidmaatschap op te zeggen.

Piri verdedigde eerder dat de bijdrage van Nederland aan de Iron Dome niet substantieel is, en zij vooral wilde dat Nederland niet langer "medeplichtig" is aan de aanvallen van Israël. Volgens Piri viel Israël Iran aan omdat het zich door de Iron Dome onkwetsbaar achtte. Een ruime meerderheid van de partij steunde op een partijcongres haar motie.

Voorstander kernenergie

Daarnaast zijn volgens Plasterk hij en zijn partij qua opvattingen uit elkaar gedreven. Zo is hij groot voorstander van kernenergie, het beperken van immigratie en tegen "de voortdurende overdracht van macht naar de bureaucraten in Brussel", schrijft hij. Toch vond hij dat tot dusver nog geen reden om zijn lidmaatschap op te zeggen.

De liefde tussen Plasterk en zijn partij was al langer bekoeld. In De Telegraaf schreef hij veel kritische columns over zijn partij. Dat hij als informateur betrokken was bij het vormen van een rechts kabinet met de PVV, iets waarvoor hij bovendien als premier in beeld was, werd hem door zijn partij niet in dank afgenomen. Ook was hij een uitgesproken tegenstander van de fusie met GroenLinks.

ANP