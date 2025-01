Plasterk voor rechter gedaagd door Amsterdam UMC om patenten

Het Amsterdam UMC is naar de rechter gestapt in de kwestie over patenten en patentaanvragen voor kankertherapieën van Ronald Plasterk. Het academische ziekenhuis heeft bij de rechtbank in Den Haag een bodemprocedure aangespannen tegen Plasterk en CureVac Netherlands, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van NRC.

Het academische ziekenhuis wil dat een onderzoeker van het Amsterdam UMC op de patenten en patentaanvragen als mede-uitvinder wordt aangemerkt. Ook eist het een deel van de waarde die de patenten vertegenwoordigen. Over de grootte van dat bedrag zei de woordvoerder zondag niets. Wanneer de zaak dient, is nog onbekend.

'Geld terug naar publiek domein'

Eerder meldde het Amsterdam UMC al na onderzoek dat de onderzoeker, Jan Koster, als mede-uitvinder moet worden toegevoegd. In 2022 verkocht Plasterk zijn bedrijf Frame Therapeutics voor 32 miljoen euro aan CureVac, inclusief de patenten en patentaanvragen. "Een deel van de opbrengst ervan moet toekomen aan ons. Het is kennis die met publiek geld is betaald, en wij vinden dat een deel daarvan terug moet vloeien in het publieke domein", zegt de woordvoerder van het Amsterdam UMC.

De kwestie waar NRC meermaals over heeft bericht, kostte Plasterk het premierschap. Hij was de belangrijkste kandidaat van PVV-leider Geert Wilders, maar trok zich terug toen de zaak aan het licht kwam. Plasterk heeft steeds gezegd volledig integer te zijn.

ANP