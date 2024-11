Pieter Omtzigt keert komende week na maanden weer terug in de Tweede Kamer

NSC-leider Pieter Omtzigt keert waarschijnlijk komende dinsdag terug in de Tweede Kamer. Dat heeft zijn partij laten weten aan Nieuwsuur. Omtzigt, die in september tijdelijk een stap terugdeed vanwege gezondheidsredenen, wil weer zo snel mogelijk aan de slag.

"Het afgelopen jaar is buitengewoon intensief geweest en dat betekent dat ik, om gezondheidsredenen, de komende weken meer op de achtergrond werk en even minder in de spotlight", zei Omtzigt eerder bij zijn aankondiging. Ondanks zijn afwezigheid bleef hij achter de schermen betrokken bij het partijbeleid en had hij veelvuldig contact met zijn fractie.

Tijdens zijn afwezigheid nam Nicolien van Vroonhoven de taken van fractievoorzitter waar. Hoe de taakverdeling na zijn terugkeer eruit zal zien, is nog niet bekend. NSC heeft de afgelopen maanden een zetel minder gehad bij stemmingen omdat Omtzigt zich niet liet vervangen.

Crisissituatie in kabinet

De terugkeer van Omtzigt komt op een moment van spanning binnen de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Afgelopen vrijdag ontstond een crisissituatie toen NSC-staatssecretaris Achahbar haar vertrek aankondigde. Er was zelfs sprake van dat meer NSC-bewindspersonen zouden opstappen. Uiteindelijk werd een kabinetscrisis ternauwernood voorkomen.

Eerder in de kabinetsperiode trad NSC-staatssecretaris Idsinga al af na kritiek over het niet openbaren van zakelijke belangen. Hij werd opgevolgd door Kamerlid Van Oostenbruggen.

Op zaterdag 23 november organiseert NSC een ledencongres, waar mogelijk meer duidelijk wordt over de plannen en strategie van de partij.