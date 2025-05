Tweede Kamer verwerpt pensioenplan NSC

De stemming over het pensioenplan van Nieuw Sociaal Contract eindigde met 73 stemmen tegen en 72 voor. Het plan is daarmee verworpen. Het voorstel van NSC samen met PVV, BBB en SP regelt dat pensioendeelnemers inspraak krijgen over de overgang naar het nieuwe stelsel. De steun van Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie was niet genoeg om een meerderheid te halen.

Het wetsvoorstel waar het pensioenplan aan was verbonden, dat regelt dat pensioenfondsen een jaar extra krijgen om de overgang naar het nieuwe stelsel te regelen, is wel aangenomen. Voor die wet stemden SP, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Volt, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD en JA21.

ANP