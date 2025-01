Pensioenreferendum: velen zijn voor, maar weinigen weten waar het over gaat

Deelnemers van pensioenfondsen alsnog inspraak geven over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel: het voorstel van NSC kan leiden tot verdeeldheid. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat meer mensen voor zo'n referendum zijn dan tegen, maar tegelijkertijd blijft de kennis over de veranderingen achter.

NSC-Kamerlid Agnes Joseph, gesteund door BBB, komt met een voorstel waardoor werkenden en pensioengerechtigden zich via een referendum mogen uitlaten over de vraag of hun pensioenfonds overstapt naar het nieuwe stelsel. Specifiek gaat het om de vraag of mensen akkoord gaan met het overzetten van de bestaande pensioenrechten naar het nieuwe systeem. NSC wil daarmee de mensen van wie het pensioen is het 'laatste woord' geven over wat ermee gebeurt.

Volgens critici kan dit plan grote consequenties hebben voor een wet die al is aangenomen. Zij wijzen erop dat de wet de basis legt voor een nieuw stelsel waarover jarenlang is gedebatteerd, en waar veel partijen bij betrokken zijn, waaronder pensioenfondsen, vakbonden en werkgeversorganisaties. Minister Van Hijum, zelf van NSC, waarschuwt dat zo'n referendum 'behoorlijke gevolgen gaat hebben voor het transitieproces'.

Panel

Volgens het opinieonderzoek is 42 procent van de respondenten voor zo'n pensioenreferendum, terwijl 36 procent tegen is. Tegelijkertijd weet 22 procent niet wat het beste zou zijn.

Uit de resultaten van het panel blijkt ook dat de kennis over het nieuwe pensioenstelsel ernstig tekortschiet. Slechts 5 procent van de deelnemers zegt precies te weten wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe systeem. 94 procent weet het een beetje (28 procent) of niet (66 procent). Een klein percentage (1 procent) gaf geen antwoord op de vraag over hun kennis over de veranderingen.

Wat staat er op het spel?

Het nieuwe pensioenstelsel, dat vanaf 2028 volledig van kracht moet zijn, brengt een grote hervorming met zich mee. Pensioenen worden minder afhankelijk van vaste toezeggingen en bewegen meer mee met de economie. Volgens voorstanders is het nieuwe systeem eerlijker en toekomstbestendiger, terwijl tegenstanders waarschuwen voor meer risico’s en onzekerheid voor gepensioneerden.