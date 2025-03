Raad van State: pensioenvoorstel NSC en BBB 'onvoldoende doordacht'

De Raad van State oordeelt zeer negatief over het voorstel van NSC en BBB dat mensen meer inspraak moeten hebben bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De gevolgen zijn "onvoldoende doordacht" en het voorstel brengt de solidariteit van het pensioenstelsel "ernstig in gevaar".

In het nieuwe stelstel gaan de uitkeringen meer meebewegen met de economische omstandigheden. Volgens de regeringspartijen NSC en BBB zit de overstap vol risico's en onzekerheden. Ze vinden daarom dat deelnemers het laatste woord hierover moeten krijgen. De Raad van State kijkt hier anders naar. Het verstoort "in ernstige mate het transitieproces' en miskent de rol van de sociale partners. Ook zal het niet tot minder complicaties en juridische conflicten leiden zoals de indieners stellen. Daarnaast zijn bij het wijzigingsvoorstel "de eisen van wetgevingskwaliteit onvoldoende in het oog gehouden".

Veel besproken

Er is veel gesproken over de hervorming van het stelsel door vakbonden en werkgevers. Ook in het parlement is er uitgebreid over gedebatteerd. Toen is ook al een mogelijk referendum op tafel gegooid. De belangrijkste adviseur van het kabinet vindt het voorstel van NSC en BBB "onvoldragen".

ANP