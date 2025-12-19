Volg Hart van Nederland
Drie huizen in buurt van munitieopslag Staphorst worden tóch niet gesloopt

Vandaag, 17:21 - Update: 2 uur geleden

Drie woningen bij de munitieopslag van Defensie in Staphorst hoeven toch niet gesloopt te worden. Dat is een meevaller voor bewoners in het gebied. Defensie wil de opslag flink uitbreiden, maar na extra onderzoek blijkt dat minder huizen in de gevarenzone liggen dan eerst werd gedacht.

Eerder ging Defensie ervan uit dat vier woningen moesten verdwijnen, omdat ze binnen de zogeheten veiligheidszone vallen. Inmiddels is duidelijk dat alleen een woning op het defensieterrein zelf plaats moet maken voor de uitbreiding.

Eerder dit jaar had Defensie nog meerdere locaties op het oog voor een grootschalig munitiedepot. Op alle plekken stuitte dat plan op weerstand, zoals te zien is in de onderstaande video:

Twentse carnavalsverenigingen 'schieten' plannen voor munitiedepot af
2:28

Twentse carnavalsverenigingen 'schieten' plannen voor munitiedepot af

Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst reageert opgelucht. "Het is goed nieuws dat drie van de vier woningen gespaard kunnen worden, al blijven de gevolgen voor de bewoners van een woning ingrijpend", zegt hij. Volgens de burgemeester laat dit zien dat Defensie ook kijkt naar de belangen van inwoners en omwonenden.

Staphorst eerst niet op de radar voor nieuw depot

Opvallend is dat Staphorst eerst helemaal niet in beeld was voor de uitbreiding van de munitieopslag. Pas nadat wethouder Lucas Mulder de gemeente vorig jaar zelf als optie aandroeg, kwam Staphorst op de kaart bij Defensie. Uiteindelijk kreeg Staphorst de voorkeur boven andere mogelijke locaties. De geplande uitbreiding is fors: van 15 hectare naar ruim 70 hectare.

De gemeente heeft daarbij wel voorwaarden gesteld, onder meer over de infrastructuur en de bereikbaarheid van het gebied. Defensie heeft aangegeven bereid te zijn om aan die eisen te voldoen.

