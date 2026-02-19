Boosheid in Almelo om verplichte opvang 20 nareizigers

De lokale politiek in Almelo is niet te spreken over een telefoontje van asielminister Mona Keijzer. De gemeente moet per direct 20 nareizigers zes maanden opvangen in een hotel om de druk op de asielopvang te verlagen. De wethouder vindt het opvallend dat juist Almelo wordt aangewezen, omdat de stad al meer opvang biedt dan nodig is.

Volgende week draagt Keijzer haar taken over aan kabinet-Jetten, toch wil de wethouder nog in gesprek. Dat zie je in bovenstaande video.