Lochem geeft omwonenden rond azc geld voor camera's en sloten

De gemeente Lochem wil omwonenden van een asielzoekerscentrum aan de Ampsenseweg en ondernemers in de buurt financieel tegemoetkomen "voor maatregelen die het gevoel van veiligheid en leefbaarheid kunnen vergroten". Dat bevestigt de Gelderse gemeente na berichtgeving door De Stentor.

In totaal is er 24.000 euro beschikbaar voor maximaal 24 aanvragers, staat in het subsidievoorstel van het college. Per aanvraag geldt een maximum van 1000 euro. De subsidie mag worden gebruikt voor hang- en sluitwerk, cameratoezicht en extra verlichting in de buitenruimte.

De gemeente merkt op dat het vestigen van een opvanglocatie impact heeft op de omgeving, "met name op het gevoel van veiligheid. In het hele land zien we dat dit zorgt voor maatschappelijke onrust bij direct omwonenden en bedrijven." Met de subsidieregeling hoopt de gemeente onder meer het draagvlak te vergroten.

'Smakeloze manier'

Een aantal jaar geleden nam de gemeenteraad van Dordrecht een motie aan over een vergelijkbare regeling. Onder andere de lokale afdeling van GroenLinks keerde zich destijds tegen de motie en stelde dat de indieners ervan "asielzoekers op een smakeloze manier in kwaad daglicht zetten". GL-raadslid Abdullah Uysal voegde toe dat de motie voortkwam "uit onbestemde angstgevoelens". "We doen net alsof het allemaal criminelen zijn die hier naartoe komen."

Bedrijven en omwonenden aan de Ampsenseweg kunnen tot en met 6 maart reageren op het voorstel. Daarna stelt het college de definitieve subsidieregeling vast.