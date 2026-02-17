Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Lochem geeft omwonenden rond azc geld voor camera's en sloten

Lochem geeft omwonenden rond azc geld voor camera's en sloten

Geld

Vandaag, 16:10 - Update: 52 minuten geleden

Link gekopieerd

De gemeente Lochem wil omwonenden van een asielzoekerscentrum aan de Ampsenseweg en ondernemers in de buurt financieel tegemoetkomen "voor maatregelen die het gevoel van veiligheid en leefbaarheid kunnen vergroten". Dat bevestigt de Gelderse gemeente na berichtgeving door De Stentor.

In totaal is er 24.000 euro beschikbaar voor maximaal 24 aanvragers, staat in het subsidievoorstel van het college. Per aanvraag geldt een maximum van 1000 euro. De subsidie mag worden gebruikt voor hang- en sluitwerk, cameratoezicht en extra verlichting in de buitenruimte.

De gemeente merkt op dat het vestigen van een opvanglocatie impact heeft op de omgeving, "met name op het gevoel van veiligheid. In het hele land zien we dat dit zorgt voor maatschappelijke onrust bij direct omwonenden en bedrijven." Met de subsidieregeling hoopt de gemeente onder meer het draagvlak te vergroten.

'Smakeloze manier'

Een aantal jaar geleden nam de gemeenteraad van Dordrecht een motie aan over een vergelijkbare regeling. Onder andere de lokale afdeling van GroenLinks keerde zich destijds tegen de motie en stelde dat de indieners ervan "asielzoekers op een smakeloze manier in kwaad daglicht zetten". GL-raadslid Abdullah Uysal voegde toe dat de motie voortkwam "uit onbestemde angstgevoelens". "We doen net alsof het allemaal criminelen zijn die hier naartoe komen."

Bedrijven en omwonenden aan de Ampsenseweg kunnen tot en met 6 maart reageren op het voorstel. Daarna stelt het college de definitieve subsidieregeling vast.

Door ANP

Lees ook

Na moord op bonuszoon door asielzoeker start Marco eigen anti-azc-partij
Na moord op bonuszoon door asielzoeker start Marco eigen anti-azc-partij
Referendum in Haaksbergen: inwoners bepalen voorwaarden azc
Referendum in Haaksbergen: inwoners bepalen voorwaarden azc
Asielzoeker redt vrouw uit zinkende auto in Eindhovens kanaal
Asielzoeker redt vrouw uit zinkende auto in Eindhovens kanaal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.