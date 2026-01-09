Volg Hart van Nederland
Asielzoeker redt vrouw uit zinkende auto in Eindhovens kanaal

Ongeluk

Vandaag, 15:10

Een 34-jarige man uit een asielzoekerscentrum in Eindhoven twijfelde vrijdagochtend geen moment toen hij een vrouw met haar auto het kanaal in zag verdwijnen. Hij dook het koude water in en wist haar op de kant te hijsen.

De man van Oost-Europese afkomst en de vrouw maken het naar omstandigheden goed. Wel is het voor de heldhaftige redder even bijkomen, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten aan Hart van Nederland.

Rond 10.00 uur reed de vrouw over de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven, toen haar navigatie aangaf dat ze rechtsaf moest. Ze miste daarbij de brug en reed het kanaal in.

Auto naar de kant gesleept

Een bewoner van het naastgelegen asielzoekerscentrum sprong daarop direct het water in. Met al zijn kracht sleepte hij de auto naar de andere kant van het kanaal. Daar haalde hij samen met omstanders de vrouw uit het voertuig en zette haar op de kant.

De vrouw en haar redder werden opgevangen door personeel van een bouwmarkt verderop. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis. De redder is daarna door de politie teruggebracht naar het azc waar hij verblijft. Een berger heeft de auto later uit het kanaal gehaald.

Door Redactie Hart van Nederland

