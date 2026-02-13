Na moord op bonuszoon door asielzoeker start Marco eigen anti-azc-partij

Zes jaar geleden werd Rik, de bonuszoon van Marco van Lent uit het Brabantse Heesch, vermoord. De man die daarvoor is veroordeeld, was een asielzoeker. Nu wil Marco met zijn eigen politieke partij in de gemeenteraad komen om een azc in de gemeente te voorkomen. Vrijdag ging de partij voor het eerst de straat op tijdens een promotieactie voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Ze deelden flyers uit in het dorp. Marco vertelt tegen Hart van Nederland dat zijn bonuszoon onbedoeld de grondlegger is geworden van de partij. "Ik zie niet alle asielzoekers als slecht, maar er moet wel goed naar het volk worden geluisterd of zij wel een azc willen." Hij benadrukt dat zijn partij, 'Centrumrechts Bernheze', geen one-issuepartij is.

Meer weten over het verhaal achter de partij van Marco? Bekijk dan de video hierboven.