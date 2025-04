Negen mensen opgepakt rond bijeenkomst over azc in Uden

De politie heeft woensdag rond een informatiebijeenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Uden in totaal negen mensen aangehouden. Na afloop van de bijeenkomst werden zeven personen opgepakt omdat ze met hekken en vuurwerk gooiden. Eerder sprak de politie nog van zes aanhoudingen.

Daarnaast werd eerder op de avond een 64-jarige man uit Uden gearresteerd voor doxing van een politiemedewerker. Ook werd een andere man aangehouden wegens openbare dronkenschap.

De groep van zeven relschoppers, bestaande uit meerder- en minderjarigen uit Oss, Berghem, Gorinchem en Nijmegen, is inmiddels weer op vrije voeten.

De man die wordt verdacht van doxing zou beelden van een politieagent online hebben gezet, "met als doel diens persoonsgegevens te achterhalen". Die beelden zouden mogelijk een week eerder zijn gemaakt, toen de ME moest ingrijpen bij een andere bijeenkomst over het azc. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.

ANP