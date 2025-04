Bewonersavond over azc Uden verloopt zonder incidenten, maar zorgen blijven

De informatiebijeenkomst in Uden over de komst van een azc is woensdagavond zonder incidenten verlopen. Tijdens de bewonersavond werd er weliswaar uitbundig geapplaudisseerd als mensen kritische vragen stelden over de komst van zo'n opvanglocatie, maar de samenkomst verliep verder goed. Wel laten aanwezigen weten dat ze nog steeds teleurgesteld zijn in de gang van zaken.

"Ze hebben zo goed en zo kwaad als het kon alle vragen beantwoord. Alleen gaat vooral om de locatie, wat veel mensen zorgen baart", zegt een bewoner. Een ander beaamt dat: "We hadden graag mee willen praten wat de juiste locatie is".

Ook hebben de aanwezigen het gevoel dat het besluit nu eenmaal staat en dat er geen weg meer terug is. "Wat ik begrepen heb, is dat het besluit genomen is. Ik vind het jammer, vooral de transparantie", aldus een aanwezige. "Die gaan het echt niet terugdraaien", zegt een ander.

Volgens burgemeester Hans van der Pas worden de inwoners niet helemaal buiten spel gezet: "Ik denk dat we juist op een heleboel andere punten de kans geven om mee te praten", zegt hij na de bijeenkomst. En volgens hem is het een goede keuze geweest om de bewoners niet te betrekken bij het uitkiezen van de locatie: "Uiteindelijk zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat doen we ook. Dan is het goed dat juist een gemeentebestuur vanuit een algemeen belang die keuze maakt."

Vorige week, toen ook een bewonersbijeenkomst was, moest de ME nog ingrijpen. Er werd vuurwerk afgestoken en met stenen naar agenten gegooid. Zes mensen werden opgepakt.

Zorgen over opvanglocaties

De plannen van de gemeente zorgen al langer voor verdeeldheid in de regio. Behalve in Uden zelf, komen er ook opvanglocaties in Schaijk en Zeeland, allemaal binnen de gemeente Maashorst. Die opvangplekken zijn bedoeld voor onder anderen statushouders, alleenstaande minderjarige vluchtelingen en Oekraïners.

De zorgen onder omwonenden gaan niet alleen over veiligheid, maar ook over de impact op hun woonomgeving. Tijdens eerdere bijeenkomsten lieten buurtbewoners weten zich niet gehoord te voelen door de gemeente en vrezen ze voor overlast.

ANP/Hart van Nederland