Ruim duizend demonstranten bij mars tegen azc in Nieuw-Lekkerland

Ruim duizend demonstranten bij mars tegen azc in Nieuw-Lekkerland

Demonstratie

Vandaag, 19:52

In het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland zijn maandagavond meer dan duizend mensen op de been om te demonstreren tegen het openen van een asielzoekerscentrum. Dat laat de organisator van de mars weten aan Hart van Nederland. De gemeente organiseert in het dorpshuis aan het Raadhuisplein een informatieavond over de komst van het azc, waarbij inwoners in gesprek kunnen gaan met bestuurders.

De demonstranten lopen in een mars van een parkeerplaats naar het plein. 's Middags vloog er al een vliegtuigje boven de gemeente Molenlanden met daarachter een sleep met de tekst 'Nieuw-Lekkerland zegt NEE!' Een petitie tegen de komst van 251 asielzoekers is inmiddels ruim 11.000 keer ondertekend en wordt aan het begin van de avond aangeboden aan burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden, waar Nieuw-Lekkerland onder valt.

Onder de 8.600 inwoners van Nieuw-Lekkerland worden de zorgen over de komst van asielzoekers breed gedragen. "Het is een kleine, hechte gemeenschap. Er is hier helemaal geen politiebureau", en "We maken ons zorgen om onze kinderen en bejaarden", zijn enkele geluiden die in het plaatsje in de Alblasserwaard te horen zijn.

Eén van de vier locaties waar mogelijk asielzoekers worden gehuisvest, is het Koggeplantsoen. Juist daar is de onrust groot. "Omdat die opvang grenst aan onze achtertuintjes. Er wonen hier alleen maar senioren." Ook twee andere plaatsen in de gemeente Molenlanden, Arkel en Bleskensgraaf, zijn in beeld als mogelijke opvanglocaties.

Door Redactie Hart van Nederland

