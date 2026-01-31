‘WIJ FLEVOLAND’-letters bij Urk paar dagen na plaatsing al vernield

De grote letters met de tekst 'WIJ FLEVOLAND' in Urk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield. Dat meldt de provincie Flevoland. De letters waren nog maar net geplaatst en maken deel uit van de viering van 40 jaar Flevoland. Een onbekend aantal mensen heeft de letters veranderd in 'WIJ VOL LAND'. Ook zijn de letters beklad met anti-AZC-leuzen.

Volgens de provincie is de schade zo groot dat de letters niet kunnen blijven staan. Er zitten losse en beschadigde delen aan, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor voorbijgangers. Daarom worden de letters zo snel mogelijk verwijderd.

Op beelden bij Omroep Flevoland is te zien dat er letters in een andere volgorde zijn gezet, zodat er staat 'Wij vol land'. Ook zijn er teksten op geklad als 'defendNL' en 'Azc weg ermee'. Die worden vaak gescandeerd bij protesten tegen asielzoekerscentra.

'Had voor verbinding moeten zorgen'

De provincie Flevoland reageert teleurgesteld op de vernieling. "Het is teleurstellend dat iets dat voor verbinding staat op deze manier is beschadigd", laat de provincie weten. Er wordt aangifte gedaan van de vernielingen.

Eerder deze week werden de letter nog onthuld, de beelden daarvan zie je hieronder:

Dit weekend wordt onderzocht wat er nog mogelijk is met de beschadigde letters. Daarbij wordt gekeken of herstel nog een optie is, of dat vervanging nodig is.

Reizende letters

Over wat er op langere termijn met de zogenoemde reizende letters gebeurt, kan de provincie nog niets zeggen. "Ook over de toekomst van de reizende letters kunnen we op een later moment pas meer zeggen", aldus de provincie Flevoland. De letters waren afgelopen maandag onthuld en zouden bij toerbeurt op verschillende plaatsen in Flevoland worden neergezet. In maart zouden de letters verhuizen naar Zeewolde.