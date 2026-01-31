Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
‘WIJ FLEVOLAND’-letters bij Urk paar dagen na plaatsing al vernield

‘WIJ FLEVOLAND’-letters bij Urk paar dagen na plaatsing al vernield

Demonstratie

Vandaag, 13:10 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De grote letters met de tekst 'WIJ FLEVOLAND' in Urk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield. Dat meldt de provincie Flevoland. De letters waren nog maar net geplaatst en maken deel uit van de viering van 40 jaar Flevoland. Een onbekend aantal mensen heeft de letters veranderd in 'WIJ VOL LAND'. Ook zijn de letters beklad met anti-AZC-leuzen.

Volgens de provincie is de schade zo groot dat de letters niet kunnen blijven staan. Er zitten losse en beschadigde delen aan, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor voorbijgangers. Daarom worden de letters zo snel mogelijk verwijderd.

Op beelden bij Omroep Flevoland is te zien dat er letters in een andere volgorde zijn gezet, zodat er staat 'Wij vol land'. Ook zijn er teksten op geklad als 'defendNL' en 'Azc weg ermee'. Die worden vaak gescandeerd bij protesten tegen asielzoekerscentra.

'Had voor verbinding moeten zorgen'

De provincie Flevoland reageert teleurgesteld op de vernieling. "Het is teleurstellend dat iets dat voor verbinding staat op deze manier is beschadigd", laat de provincie weten. Er wordt aangifte gedaan van de vernielingen.

Eerder deze week werden de letter nog onthuld, de beelden daarvan zie je hieronder:

Dit weekend wordt onderzocht wat er nog mogelijk is met de beschadigde letters. Daarbij wordt gekeken of herstel nog een optie is, of dat vervanging nodig is.

Reizende letters

Over wat er op langere termijn met de zogenoemde reizende letters gebeurt, kan de provincie nog niets zeggen. "Ook over de toekomst van de reizende letters kunnen we op een later moment pas meer zeggen", aldus de provincie Flevoland. De letters waren afgelopen maandag onthuld en zouden bij toerbeurt op verschillende plaatsen in Flevoland worden neergezet. In maart zouden de letters verhuizen naar Zeewolde.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.