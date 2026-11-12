'Overheid betaalt tonnen vergoeding aan wachtende tbs-passanten'

De Nederlandse Staat is steeds meer geld kwijt aan tbs'ers die te lang moeten wachten op een behandelplek. Het bedrag dat de overheid aan schadevergoedingen uitkeerde, is volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar vertwintigvoudigd, schrijft De Telegraaf.

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Uit antwoorden op vragen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de overheid in 2025 in totaal 545.580 euro aan schadevergoedingen heeft uitgekeerd aan tbs'ers die te lang op een behandelplek moesten wachten. In 2021 ging het nog om 25.150 euro.

Wachtenden krijgen een schadevergoeding wanneer zij langer dan vier maanden op een behandelplek moeten wachten. Volgens het ministerie gaat het gemiddeld om zo'n 4.365 euro per persoon. In één geval ging het zelfs om 30.275 euro, aldus de krant.

Tekort aan behandelplekken

De groeiende wachtlijst van zogeheten tbs-passanten veroorzaakt problemen in het strafrechtsysteem. Bijna 300 mensen die tbs opgelegd hebben gekregen, kunnen door een tekort aan behandelplekken nog niet terecht in een tbs-kliniek. In afwachting van hun behandeling verblijven zij in de gevangenis, waar zij de druk op het al nijpende cellentekort verder vergroten.

Mogelijk stijgen de schadevergoedingen de komende jaren nog verder. Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Rechtsbescherming) wil het aantal tbs-plekken met tweehonderd verhogen, maar deze uitbreiding weegt niet op tegen de sluiting van 370 plaatsen tussen 2013 en 2016. Ook duurt de tbs-behandeling inmiddels vaak langer.