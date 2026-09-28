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Patiënt steekt medewerker tbs-kliniek Groningen

Crime

Vandaag, 12:05

Een medewerker van tbs-kliniek FPC Mesdag in Groningen is zondagochtend door een patiënt gestoken. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de kliniek lijken de verwondingen niet ernstig.

De politie meldde eerder dat rond 10.30 uur een melding binnenkwam van een steekincident in een pand aan de Helperlinie. Daarbij raakte één persoon gewond.

Patiënt aangehouden

FPC Mesdag bevestigt dat een patiënt de medewerker heeft gestoken. Volgens de kliniek is de situatie inmiddels stabiel.

"We zijn ontzettend geschrokken van deze situatie. Samen met de politie onderzoeken we de toedracht van dit incident. Voor alle betrokkenen wordt nazorg ingezet", zegt directeur Harry Beintema.

Onderzoek naar steekincident

De politie en FPC Mesdag onderzoeken wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het steekincident was.

De Mesdag is een forensisch-psychiatrische instelling waar zo'n 260 mannen met psychiatrische problemen worden behandeld en vastgehouden.

Door Redactie Hart van Nederland
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