20 en 12 jaar cel en tbs voor misbruik van oppaskinderen door Woudenbergs stel

De rechtbank in Utrecht heeft de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg dinsdag veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang misbruiken van zeer jonge kinderen. Volgens de rechtbank werden sommige slachtoffers daarbij gedrogeerd met GHB. Zijn ex-vrouw, de 34-jarige Evertje van E., die ook betrokken was bij het misbruik, kreeg een celstraf van twaalf jaar en eveneens tbs met dwangverpleging opgelegd.

De slachtoffers, vijf meisjes en een jongetje, kwamen uit de gezinnen van een broer van Van E. en van een goede vriendin van haar. De beide verdachten pasten vele malen op de kinderen, over een periode van zes jaar. De leeftijd van kinderen varieerde van 0 tot 9 jaar. Soms werden de kinderen gedrogeerd met GHB.

Minder feiten bewezen verklaard

Tijdens het proces in september had het Openbaar Ministerie tegen Van den B. naast de tbs-maatregel de maximale celstraf van dertig jaar geëist en tegen Van E. twintig jaar. De rechtbank komt tot aanzienlijk lagere straffen omdat zij minder feiten bewezen heeft verklaard. Zo is er geen bewijs dat ook het jongste kind is misbruikt. Wel is zij "seksueel gecorrumpeerd", onder meer door seks te hebben waar dit meisje bij aanwezig was.

De zaak kwam in oktober 2024 aan het rollen, toen een van de betrokken kinderen aan haar moeder vertelde over het misbruik. In de maanden daarna kwam de volle omvang van de zaak aan het licht. De onderzochte telefoons van de verdachten leverden 8000 pagina's aan chats over gepleegd, voorgenomen en gewenst seksueel misbruik op, in zeer grove en expliciete bewoordingen.

Nog altijd veel last

Volgens de rechtbank spraken Van den B. en Van E. "denigrerend en zeer minachtend" over de kinderen en zagen zij hen louter als "gebruiksvoorwerp". De kinderen hebben nog altijd veel last van de gebeurtenissen en ondergaan therapieën.

Van E. heeft in het rechercheonderzoek en in de rechtszaal openheid van zaken gegeven. De vrouw lijdt onder meer aan een posttraumatische stressstoornis als gevolg van langdurig seksueel misbruik door haar vader. Haar verklaringen hebben volgens de rechtbank steunbewijs opgeleverd voor de verklaringen van de kinderen.

'Geen actieve herinnering'

Van den B. heeft ook bij de rechtbank volgehouden dat hij "geen actieve herinnering" heeft aan het veelvuldige misbruik. "Volstrekt ongeloofwaardig", aldus de rechtbank, die erop wees dat hij daarmee "de enorme gevolgen voor de slachtoffers niet erkent" en hen "extra leed toevoegt".

De rechtbank legde beide verdachten tbs op omdat het "onverantwoord" is hen zonder behandeling in de samenleving te laten terugkeren.