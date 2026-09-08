Ouders van slachtoffers emotioneel bij misbruikzaak Woudenberg: 'Alles is kapot'

"Alles is kapot, er is voor ons geen normaal leven meer mogelijk." Dat zei een van de twee moeders van wie de kinderen slachtoffer zijn geworden van een heftige zedenzaak in Woudenberg. Dinsdag staan de twee verdachten Richard van den B. en Evertje van E. terecht. De ouders van de slachtoffers legden emotionele verklaringen af.

Van den B. en Van E. staan terecht voor het jarenlang seksueel misbruiken van in totaal zes kinderen. Zij waren tussen de 0 en 10 jaar oud en kwamen uit twee verschillende gezinnen. De verdachten pasten op de kinderen en organiseerden onder meer logeerpartijen. Soms werden de kinderen gedrogeerd met GHB.

Het gaat om vier dochters van een goede vriendin van Van E. en de zoon en dochter van de broer van Van E.

Verklaringen van kinderen

Een van de moeders nam in haar verklaring passages op die haar dochters zelf hadden geschreven. Een van hen schreef: "De politie kwam. En opa en oma. Ik moest mijn verhaal aan de politie vertellen. Ik was bang. Als ik logeerde wist ik niks meer. Ik was bang en deed net of ik sliep. Ik was bang en moe en ik kreeg nachtmerries."

Haar zusje schreef: "Ik wil dat jullie altijd in de gevangenis blijven. Jullie zijn stom. Waarom heb je het gedaan, het deed zoveel zeer. Het is niet mijn schuld maar jullie schuld", aldus de verklaring van de moeder.

Wereld stortte in

Toen de politie de ouders benaderde met het nieuws over het misbruik, stortte hun wereld in. Ook daarover sprak een van de moeders in haar verklaring: "Hoe hebben jullie op verjaardagen de leuke oom en tante kunnen uithangen terwijl jullie ons gezin hebben verwoest?"