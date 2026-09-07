Richard van den B. (57) ontkent groot deel misbruik van oppaskinderen

De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg heeft maandag voor de rechtbank in Utrecht het gros van het ernstige seksuele misbruik van zes jonge oppaskinderen ontkend. Alleen als het misbruik op beeld is vastgelegd, erkent hij dat hij zich aan een kind heeft vergrepen. Van andere beschuldigingen zegt hij zich niets te kunnen herinneren. De kinderen waren tussen de 0 en 10 jaar oud.

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Van den B. staat terecht met zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E., die volgens het Openbaar Ministerie nauw betrokken was bij het misbruik. Zij heeft gaandeweg bekend dat ze sommige kinderen GHB gaf en kinderen vasthield als haar toenmalige partner hen misbruikte.

Het OM ziet het toedienen van GHB als het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Van E. legt ook belastende verklaringen af over haar ex-partner. "Het is mijn verhaal tegen haar verhaal", reageerde Van den B.

Misbruik duurde jaren

In het dossier zitten daarnaast beelden en een grote hoeveelheid WhatsApp-gesprekken tussen de twee verdachten. De rechter citeerde grove en expliciete berichten waarin wordt gesproken over gepleegd of voorgenomen misbruik.

Het misbruik zou jaren hebben geduurd en op verschillende locaties hebben plaatsgevonden. Ook zouden enkele kinderen zijn mishandeld en gedwongen naar porno hebben moeten kijken.

Dinsdag strafeisen

De twee werden begin 2025 opgepakt nadat een van de kinderen thuis iets had verteld. Daarna bleek volgens het dossier dat ook haar zusjes slachtoffer waren. Twee andere slachtoffertjes waren een neefje en nichtje van Van E. Het proces duurt drie dagen.

Dinsdag maakt het OM bekend welke straffen het tegen Van den B. en Van E. eist.