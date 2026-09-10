Advocaten willen veel lagere straf voor verdachten misbruikzaak Woudenberg

De advocaten van Richard van den B. (57) en Evertje van E. (34), de twee verdachten in de ernstige misbruikzaak in Woudenberg, hebben donderdag gepleit voor veel lagere straffen. Het Openbaar Ministerie eist dertig jaar cel tegen Van den B. en twintig jaar tegen Van E. Ook wil justitie dat beiden tbs met dwangverpleging krijgen.

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Het tweetal wordt verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van zes kinderen van 0 tot 10 jaar op wie zij pasten. Volgens het OM is de zaak qua ernst niet te vergelijken met enige andere. De dertig jaar cel die tegen Van den Berg is geëist, is de maximale gevangenisstraf.

Eerder deze week maakten de ouders van de slachtoffertjes gebruik van hun spreekrecht. In de bovenstaande video vertellen zij onder meer dat de verdachten volgens hen nooit meer vrij mogen komen.

'OM lijkt te kiezen voor oog om oog, tand om tand'

De 34-jarige vrouw heeft een groot deel van de beschuldigingen bekend. Haar advocaat Ronak Shahbazi vindt dat de geëiste straf feitelijk neerkomt op levenslang. "Het OM lijkt te kiezen voor oog om oog, tand om tand", zei ze. De raadsvrouw wees onder meer op het misbruik dat haar cliënte zelf als tiener meemaakte, haar zwakbegaafdheid en haar afhankelijkheidsrelatie met de 57-jarige medeverdachte. Ze vraagt om een lichtere vorm van tbs, met voorwaarden.

De man heeft alleen het misbruik bekend waarvan beeldmateriaal bestaat. Voor de overige beschuldigingen zegt hij zich niets te kunnen herinneren. Volgens advocaat Willem Jan Ausma heeft zijn cliënt "wel degelijk schuldbesef" en kan behandeling mogelijk helpen om later meer openheid van zaken te geven. Hij vroeg de rechtbank zijn cliënt "enig perspectief" te bieden op een terugkeer in de samenleving.

Uitspraak

Het OM reageert donderdagmiddag nog op de pleidooien van de advocaten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak in de zaak.